الجعفري: عند استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها .. سورية كلها ستنعم بالأمن والاستقرار

الخميس, 29 آب 2019 الساعة 20:40 | سياسة, محلي

الجعفري: عند استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها .. سورية كلها ستنعم بالأمن والاستقرار

جهينة نيوز:

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري : الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها وعندها ستنعم سورية كلها بالأمن والاستقرار.

و قال الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن حول سوريا أن: سورية تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من الشعب السوري صاحب السلطة الأساسية في تقرير مصيره وعلى الحيلولة دون تعطيله.

و أكد الدكتور الجعفري أن المشاركة الإسرائيلية في الهندسة الإرهابية تمثلت بالاعتداءات الأخيرة على سورية والعراق ولبنان وهذه الاعتداءات أيدتها واشنطن في تعبير عن الشراكة الأمريكية -الإسرائيلية الرامية إلى مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة

و شدد الجعفري على ان إنجاح جهود المبعوث الأممي يستلزم إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي في سورية والالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

يتبع


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