روسيا: مع كل تقدم للجيش السوري يشن البعض حملات إعلامية مضللة خدمة للتنظيمات الإرهابية

جهينة نيوز:

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن إدلب هي إحدى بؤر الإرهاب الرئيسية في سورية حيت يستمر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي فيها باستهداف المناطق الآمنة.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية: يجب على كل الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سورية ضمان وحدة وسيادة هذا البلد مشيرا إلى قلق روسيا من الأوضاع في منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة وفي مخيم الهول بالحسكة.

وأضاف بوليانسكي: مع كل تقدم للجيش السوري في محاربة الإرهاب يشن البعض حملات إعلامية مضللة خدمة للتنظيمات الإرهابية.

يتبع...