صورة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق مع سيارتها تثير ضجة!

جهينة نيوز:

أثارت صورة جديدة لمدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبئ، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصورة محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، وكان بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.

وذكرت مجلة "لها" أنه رغم استقالة الوزيري من إدارة أعمالها، إلا أنه "لا يزال موجودا وبقوة إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي".

​وأَضافت المجلة أن الوزيري "بدا في غاية السعادة بسيارة الفيراري البيضاء الخاصة بهيفاء".

وعلق عليها قائلاً: "بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها"، في إشارة إلى أن علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معا من دون أن يتبين ما إذا عاد لإدارة أعمالها أم أن الصداقة هي التي تجمع علاقتهما فقط".

وأضافت المجلة أن صفحات متابعة لأخبار وهبي أكدت أن العلاقة بينها وبين وزيري عادت إلى طبيعتها، بعد التوتر الذي حصل قبل فترة بسبب اتهامه بتفضيل فنانات أخريات عليها، والسعي إلى أن تخسر العديد من الأعمال الفنية الجديدة، وهو الأمر الذي نفته هيفاء بشكل تام، إلا أن الوزيري لم يتحمل الأمر وألغى صفحته على "تويتر" وقدم استقالته وأعلن اعتزال العمل معها".