بعد انقطاع 6 سنوات إعادة الكهرباء إلى مناطق في ريف الحسكة الغربي

جهينة نيوز:

بعد انقطاع لست سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي إلى مناطق في الريف الغربي للمحافظة بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال صيانة خط التوتر المتوسط 20 ك.ف الذي يربط منطقتي مخروم وتل بارود.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لسانا اليوم أن عمليات الصيانة شملت تبديل 12 عازلا كهربائيا منهارا في المنطقة وإعادة تركيب شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض وتجهيز مركز التحويل الهوائي في قرية تل بارود ما أسهم بإعادة التيار الكهربائي لأهالي القرية والمنطقة المحيطة بها.

وتضررت الشبكة الكهربائية في المنطقة المذكورة جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية عليها قبل اندحارها.