مصر تلغي تأشيرات السفر مع أذربيجان لفئات محددة

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وأذربيجان لإلغاء تأشيرات السفر لفئات معينة من مواطني البلدين.

وبناء على القرار الموقع في باكو في 2010 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم فقد تمت الموافقة على اتفاق حكومي بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.

وأكد السفير المصري في أذربيجان عادل إبراهيم في تصريحات خاصة لـRT، أن هذه الخطوة جيدة وهي إجراء من شأنه تسهيل حركة المسؤولين، كما أنه يعطي المرونة في التعامل بين الدولتين ويوفر الجهد والوقت ويعكس رغبة الدولتين في تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن مصر تسمح لرعايا أذربيجان بدخول منتجع شرم الشيخ دون تأشيرة مسبقة في إطار الرحلات السياحية المنظمة، وأن هناك خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وباكو.

وأضاف: "كممثلين للدبلوماسية المصرية نعمل على أن يتمكن المصريون من الحصول على تأشيرة دخول أذربيجان أون لاين أسوة بمواطني دول أخرى".

ووفقا لموقع Passport Index فإنه يتوجب على حملة الجوزات المصرية العادية الحصول على فيزا عند السفر إلى أذربيجان.

يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ58 عالميا في مؤشر Passport Index لعام 2019، حيث يمكن لحملة الجوزات المصرية العادية دخول 17 دولية من دون تأشيرة، فيما يمكنهم دخول 41 دولة بعد الحصول على التأشيرة عند الوصول أو عبر الإنترنت.