التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في معاهدها التقانية وتقديم الطلبات من الاثنين القادم

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2019-2020 على أن تستقبل طلبات القيد في إدارات المعاهد يوميا من الاثنين الموافق الثاني من أيلول القادم وحتى التاسع عشر منه باستثناء يوم الجمعة.

وحددت الوزارة في اعلان شروط القيد ومنها حيازة شهادة ثانوية دورة 2019 الموافقة للمعهد المرغوب وأن يكون طالب الانتساب من مواليد 1996 وما بعد ولائقاً من الناحية الصحية لمتابعة الدراسة على أن يفاضل بناء على مجموعه في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية.

ويمكن زيارة موقع الوزارة الالكتروني للاطلاع على شروط القيد الأخرى والأوراق المطلوبة وآليات اختيار المقبولين والتسجيل.