سوسان: الاتحاد الأوروبي فقد أي دور إيجابي له نتيجة تبعيته العمياء للسياسات الأميركية

جهينة نيوز:

التقى الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وفدا من النواب في البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تييري مارياني.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سورية حيث أكد الدكتور سوسان قرار سورية بالاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين حتى القضاء عليهم وتطهير كامل المناطق من الإرهاب.

وشرح معاون وزير الخارجية والمغتربين للوفد الضيف مخاطر السياسات الأميركية والتركية في سورية التي تشكل داعما للإرهاب وتعيق الخروج من الأزمة مجددا التأكيد على ضرورة إنهاء تواجد كل القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير مشروع في سورية والتصدي لأي مشاريع تمس وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد أي دور إيجابي له على الساحة الدولية نتيجة فقدانه الاستقلالية وتبعيته العمياء للسياسات الأميركية الأمر الذي يتناقض والمصالح الأوروبية ويجعل الاتحاد الأوروبي شريكا في المسؤولية عن المشاكل التي يشهدها العالم .

من جانبه أعرب النائب مارياني وأعضاء الوفد عن الارتياح للإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب مؤكدين أن سورية بمكافحتها الإرهاب تدافع عن الإنسانية جمعاء بما فيها أوروبا التي اكتوت بناره.

وأشار مارياني إلى أن تكتل اليمين القومي في البرلمان الأوروبي سيعمل على توضيح حقيقة ما يحصل في سورية وتغيير مقاربة الاتحاد الأوروبي إزاء سورية بما يؤدي إلى الخروج من الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إليها.

كما عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم للمشاركة في الاحتفال بافتتاح معرض دمشق الدولي والمشاركة المهمة لعدد كبير من الدول .

حضر اللقاء بطرس مرجانة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس والسفيرة نادرة السياف مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين.