أياكس وبروج وسلافيا يتأهلون لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي على أبويل نيقوسيا القبرصي " 2-صفر" امس الأربعاء عقب التعادل السلبي الأسبوع الماضي ليتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستفاد أياكس من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها أعوام 1971 و1972 و1973 و1995.

وانضم إلى أياكس كلوب بروج الذي فاز على لينز النمساوي 3-1 في مجموع المباراتين، وكذلك سلافيا براج الذي فاز 1-صفر للمرة الثانية على كلوج الروماني، ليكمل الانتصار 2-صفر في مجموع المباراتين.

وستسحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال اليوم الخميس، بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.