أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في سوريا، واتفقا على مواصلة التعاون من أجل "حماية المدنيين" في إدلب.

وقالت وكالة "الأناضول"، في بيان نقلته عن رئاسة دائرة الاتصالات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، "إن الرئيسين ترامب وأردوغان أجريا، ليلة الأربعاء مكالمة هاتفية، "بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا".

وأضاف البيان أن الرئيسين: "اتفقا على حماية المدنيين في إدلب ومواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمات إنسانية جديدة في البلاد".

وأوضج البيان "أن الرئيس أردوغان وترامب تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في سوريا".

وأعرب أردوغان عن امتنانه للخطوات التي تم اتخاذها بشأن إيران، خلال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي جرت قبل أيام في فرنسا.

كما أعرب عن امتنانه لبدء السفير الأمريكي الجديد ديفيد مايكل ساترفيلد مهامه رسميا في العاصمة أنقرة.

وأكد الزعيمان عزمهما على زيادة حجم التجارة بين بلديهما إلى 100 مليار دولار.