فض أختام المحال المغلقة خلال فترة معرض دمشق الدولي.. وتأهيل وتجميل الطريق من ساحة الأمويين إلى طريق المطار

جهينة نيوز:

بمناسبة افتتاح الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي وافقت محافظة دمشق على فض الأختام عن جميع المحلات التجارية المغلقة وذلك خلال أيام فترة انعقاد المعرض وباعتباره فرصة اقتصادية مهمة ينتظرها أصحاب المحلات والفعاليات التجارية.

وأشار مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس هيثم داغستاني أن فض الأختام لجميع المحلات المغلقة بقرارات محددة المدة أو غير محددة المدة وذلك باستبدالها عن كل يوم 3000 ثلاثة آلاف ليرة، وفق القرار رقم 1062/م. ت لعام 2016، على أن يتم احتساب المدة غير المحددة بـ 37 يوماً، ويشمل جميع الإغلاقات الإدارية الصادرة عن مديرية المهن والرخص -مديرية دمشق القديمة- مدير الشؤون الصحية، مبيناً أنه يستثنى من فض الأختام، المحلات المغلقة بسبب أعمال مخلة بالآداب العامة، والمحلات التي صدر بحقها أحكام قضائية

من جهة اخرى تتابع ورشات مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة عملها في إعادة تأهيل وتجميل الطرقات ضمن المدينة من خلال تنظيفها وإعادة تخطيطها.

وبين مدير هندسة المرور المهندس ياسر بستوني لصحيفة الثورة أن الورشات تقوم بإعادة تجميل الطريق من ساحة الأمويين إلى دوار الكارلتون مروراً بالطريق رقم 2 الذي يمر أمام الشام سيتي سنتر باتجاه المتحلق الحنوبي وصولاً إلى طريق المطار، حيث تعمل الورشات على تخطيط الطريق وممرات المشاة، وتقوم بتنظيف الشاخصات المرورية وشاخاصات الدلالة الموجودة على هذا المحور.

كما يتم العمل على استكمال تركيب الشاخصات المرورية الناقصة على طريق المتحلق وصولاً إلى مطار دمشق الدولي.