أبراج الخميس 29 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ٨: متطلب ومفرط الثقة، مغرور سريع الغضب، مندفع، متلهف فنان، مفعم بالحيوية، صاحب حدس، متعاون، متفرد متعدد المواهب، اقتصادي من الطراز الاول، يعرف كيف ينفق، حافل بالظروف الغنية، فرصة مناسبة للتجديد، تغييرات مفاجئة في حياتك الاجتماعية، فرصة للسفر هجرة او اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة، مهارة وتعامل مع اشخاص نافذين، شراكات مصدرها لا بأس، كن منتبه ومتيقظ خاصة الاشهر التاسع والحادي عشر، شهور جيدة

الحمل: تعود الحظوظ لتقوى وامور محاولات وانسجام وتقارب، الحظوظ قوية، يوم مناسب لتخوض منافسة وتاخذ مبادرة، لا تتردد، للبعض تعيد تقييم امور اولاد او اطفال وتقوم بدور بارز، لا تبخل بالمساعدة على احد، يطمئن بالك، صداقة جديدة مفيدة وبانتقال القمر للعذراء يكون عندك عمل وتنقل من مكان لمكان

الثور: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك بوضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابق عاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، ينبئ نهارك بقوة نفسية متجددة، اهتم بنفسك او شيء يتعلق بالبيت او ترميمه او جماليته، تنجح بطرح موضوع حساس، تقدم عمل مهم ينال الإعجاب

الجوزاء: تهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، نهارك ناجح، فترة ممتدة على مختلف التسويات وتكون سيد الموقف

السرطان: لحظات سعيدة وانفراجات، القمر ببيت مالك محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال انتبه لمصروفك، تظهر فرصة لعقد مهم ولكن حاذر من المواجهة والتوتر، لان امورك المالية تلتزم بالاولويات

الاسد: القمر ببرجك، تستعيد حدودك، موقع نافذ وفعال، تكون الامور واضحة بالنسبة لك، تقوم بخطوة جريئة وتحدد مسار علاقاتك، تلتقف الكرة وتحقق نجاح وانتصار ومختلف المستويات تحقق لك امنية وتكون سيد الموقف، سارع بتكرير المحاولات ولا تقف ساكنا لان القمر ببرجك ومساء ينتقل لبرج المال

العذراء: لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال، تملك قصص يجب ان تلتزم فيها، مساء تقترح فكرة جديدة تدفعك لبعض اللقاءات والاماكن الجديدة وتنحسر عواطفك نسبيا بوصول القمر لبرجك

الميزان: كن واضحا في اقوالك وافعالك، تكثر مشاريعك وتنطلق بمشاريع بمفيدة، تسمح بتشتيت طاقاتك، انتبه للتفاصيل خاصة القمر ببرج الأسد يدخلك بمرحلة جديدة، تتحمس لادخال على حياتك الروتينية وعلى مظهرك، بآخر الليل بانتقال القمر لبرج العذراء كن متيقظا

العقرب: تنفرج اساريرك لا تسمح للقلق المسيطر ان يمنعك من العمل والنشاط، نظم امورك وضاعف مجهودك، قد تشعر ببعض التعب والحزن وتبحث عن ملاذ آمن لا تنتقد اقرب الناس لك، انت تحت الاضواء لذلك عالج امورك وابتعد عن التوتر، وتغضب بسبب خطأ او عطل استفزازي، فترة ممتدة وغنية

القوس: تطالعك فترة جيدة تستعيد حيويتك وترتفع المعنويات وتتلقى اشارة وتفرح لانفراج مهم شخصي او عاطفي، انطلاق مرحلة جديدة او مصالحة، تتسلط الاضواء على اوراق فيها معاملات او استقبال وتوديع او تفكير بسفر تتشكل عندك عدة تنقلات ولقاءات

الجدي: انت اليوم افضل من اليومين السابقين، مضغوط على صعيد الامور المالية والمشاركة والنشاط، تناقش شيء جديد او قديم او يخص تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، انتبه ستناقش فاتورة ظرف استثنائي، او مرافقة مريض او تحصل على شراكة او تعويض او تصلح اخطاءك، تدافع عن حقك لا تنم على ضيم

الدلو: كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرج الأسد تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، بإمكانك ان تطالب الآخرين بتعهدات، للبعض اراء الاخرين فيها خصومة، لا تخالف القوانين وانتبه للشركاء

الحوت: لا تسمح للقلق ان يسيطر عليك، نظم امورك وضاعف جهودك، تبحث عن اعمال، انتبه لصحتك ولصحة احد المقربين اجواء، يوم صعب لا تتاخر عن التزاماتك، انتبه لصحتك، احتمال صحة احد مقرب، حاول ان تمرر نهارك بهدوء تام، نهار تحتاج فيه لدعم ومن الضروري ان تتقيد بجدول اعمالك