وصفة دوائية حولت 16 طفل الى مستذئبين

جهينة نيوز:

شخص الأطباء في إسبانيا إصابة 16 طفلا بمرض نادر جدا يعرف بـ "متلازمة المستئذبين " (فرط الشعر)، حيث يغطي الشعر الكثيف أجسامهم.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأنه عولج المرضى الصغار من عسر الهضم بدواء "أوميبرازول"، الذي يحتوي على مادة "مينوكسيديل" التي تحفز نمو الشعر، فتسبب ذلك بإصابة هؤلاء الأطفال بمتلازمة فرط الشعر Werewolf syndrome ، التي أدت إلى نمو مفرط في الشعر حتى في الأماكن غير المعتادة لدى الجنسين على حد سواء.

وسحبت السلطات المعنية في 11 يوليو الماضي مجموعات من هذا الدواء الذي تنتجه شركة Farma-Química Sur SL، من الصيدليات، وفي بداية أغسطس تم سحب دفعة ثانية منه. ووفقا للسلطات من المحتمل أن يكون هذا الدواء الخطر قد انتشر عبر 30 صيدلية في جنوب إسبانيا.

واستنادا إلى ذلك تم سحب ترخيص شركة Farma-Química Sur SL مؤقتا، ولم يعد بإمكانها إنتاج وبيع الأدوية. ويشك ممثلو الشركة بأن هذه الدفعة من الدواء هي من إنتاج فرع الشركة في الهند.

وبحسب السلطات، هذا الدواء يسبب إصابة الأطفال فقط بمتلازمة "فرط الشعر" ولا يؤثر في البالغين. وإن نمو الشعر يبطؤ عند التوقف عن تناول هذا الدواء.

المصدر: لينتا. رو