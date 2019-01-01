برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد.. انطلقت اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين تحت شعار( من دمشق.. إلى العالم) بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية.

وأكد ممثل الرئيس الأسد، المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه معرض دمشق الدولي أن سورية بعد تسع سنوات من حرب شرسة وقاسية تفخر بتضحيات قواتها المسلحة وانتصاراتها المجيدة التي بفضلها حرر تراب معظم مناطق البلاد من الإرهاب.

وقال المهندس خميس إن قواتنا المسلحة تخوض بمزيد من العزيمة والإيمان بالنصر معركة تحرير محافظة إدلب التي حولها التحالف الأمريكي التركي إلى ملجأ لكل إرهابيي العالم وكل تنظيم تكفيري.

وأضاف المهندس خميس إن إيماننا في سورية بالنصر على الإرهاب لم يهتز لحظة واحدة وإذا كان هذا الإرهاب نجح في سرقة معمل هنا أو تدمير منشأة هناك فإنه لم ينجح بسرقة الأمل منا، مشيرا إلى أن الحرب التي تعرضت لها سورية لم تكن ذات طابع عسكري وسياسي فحسب بل كانت في جانب منها حربا إرهابية اقتصادية.

وتابع المهندس خميس.. إلى جانب تضحيات قواتنا المسلحة كان عمالنا وفلاحونا في معاملهم وحقولهم حاضرين بإنتاجهم الذي دفع البعض حياته ثمنا لاستمراره وما معرض دمشق الدولي بأجنحته ومشاركيه إلا أحد تجليات الصمود الاقتصادي المذهل للشعب السوري.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ مئات المشروعات التنموية في المحافظات وإعادة هيكلة دور مؤسسات الدولة بما يصون ويرسخ انتصارات قواتنا المسلحة مشددا على أن معرض دمشق الدولي يعود اليوم ليكمل من جديد رسالته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية وليكون صلة الوصل بين الشرق والغرب.

وقال المهندس خميس إن سورية ترحب بكل مشروع للتعاون الاقتصادي ثنائيا كان أم جماعيا وخاصة أنها تزخر وهي تتحضر لمرحلة إعادة الإعمار والبناء بفرص استثمارية مغرية تدعمها جهود حكومية مكثفة.

وأضاف المهندس خميس: كلنا على يقين أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد والعلم الوطني يرفرف فوق كل ذرة تراب من أرضنا الطاهرة.