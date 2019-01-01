الملكة إليزابيث تعطي الضوء الأخضر لجونسون لتعليق عمل البرلمان

الأربعاء, 28 آب 2019 الساعة 19:47 | سياسة, عالمي

الملكة إليزابيث تعطي الضوء الأخضر لجونسون لتعليق عمل البرلمان

جهينة نيوز:

أفاد بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لتعليق عمل البرلمان.

وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف، اعتبارا من يوم محدد في الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر، وسيستمر التوقف حتى 14 أكتوبر.

وقال البيان: "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين 9 سبتمبر والخميس 12 سبتمبر 2019، وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".

وكان جونسون نفى انتقادات المشرعين بأنه يحاول تهميشهم في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق تقليص مقدار الوقت الذي يعمل فيه البرلمان، من الآن وحتى 31 أكتوبر.

من جهته، طلب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، مقابلة الملكة إليزابيث للتعبير عن قلقه تجاه نية رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.


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