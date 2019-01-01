التفجيرات الارهابية التي استهدفت شرطة غزة نفذها انتحاريان

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن التفجيرين اللذين وقعا، مساء أمس الثلاثاء، قرب نقطتين للشرطة في القطاع، نفذهما انتحاريان.

وأوضح البزم، في تصريح متلفز بحسب ما ذكرت "RT"، أن وزارة الداخلية تعرفت على هوية المنفذين وتواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما، مضسفا: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هناك تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجيرين، مضيفا: "تعرفنا على المنفذين ونواصل العمل بالملف".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "الوزارة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور فور الانتهاء من التحقيقات".