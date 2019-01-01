رئيس البرلمان البريطاني: طلب جونسون تعليق عمل البرلمان انتهاك صارخ للدستور

جهينة نيوز:

رأى رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون للملكة إليزابيث الثانية لتعلق عمل البرلمان بداية من الأسبوع الثاني لأيلول سبتمبر/ وحتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، “انتهاكا صارخا للدستور”، ويهدف لمنع البرلمان من النقاش حول البريكست.

وقال بيركو، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والبث البريطانية “بي بي سي” إنه “لم اتلق اتصالا من الحكومة، لكن إذا ما تأكدت التقارير حول مساعي تأجيل عمل البرلمان، فإن هذه الخطو تعد انتهاكا صارخا للدستور”. وأضاف بيركو في بيانه إنه “من الواضح أن هذا المقترح آتي الآن لمنع البرلمان من النقاش حول البريكست، وتأدية واجبه، وتشكيل مسار البلد”.