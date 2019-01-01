زيادة الدهون في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

جهينة نيوز:

حذرت دراسة دنماركية حديثة من أن الدهون الزائدة في الجسم قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة آرهوس الدنماركية أن زيادة نسبة الدهون في الجسم لنحو 10 كيلوغرامات تزيد نسبة إصابة الأشخاص بالاكتئاب إلى 17 بالمئة وكلما زادت نسبة الدهون زادت نسبة الإصابة.

ولفت الباحثون إلى أن العواقب النفسية لفرط الوزن أو السمنة هي التي تؤدي إلى زيادة خطر الاكتئاب حيث يكون لها التأثير الأكثر ضرراً من الناحية البيولوجية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من البنك الحيوي البريطاني الذي يحتوي على بيانات عن العلاقة بين المتغيرات الجينية والقياسات الفيزيائية بما في ذلك كتلة الدهون الموزعة حول أجزاء من الجسم إضافة إلى بيانات اتحاد الجينوم النفسي في بريطانيا الذي يحوي معلومات عن العلاقة بين المتغيرات الوراثية والاكتئاب.

وأوضح قائد فريق البحث الدكتور سورن دينسن أوسترجارد أنه إضافة إلى العواقب الجسدية المعروفة للسمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية هناك أيضاً عنصر نفسي مهم وموثق جيداً ويجب معالجته أيضاً وهو الاكتئاب لافتاً إلى أن هذه حجة أخرى لمواجهة وباء السمنة.