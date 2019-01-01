مدعومة بقوات احتلال أمريكية.. ميليشيا (قسد) تقتحم قرى بريف الحسكة وتختطف عدداً من المدنيين

جهينة نيوز:

استمرارا لسياسة الاعتداء على المدنيين والتنكيل بهم اقتحمت ميليشيا “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكية أربع قرى في ناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي تحت ذرائع وحجج واهية.

وأفادت مصادر أهلية بأن “دوريات من ميليشيا قسد والقوات الأمريكية المحتلة ترافقها أكثر من40 آلية دفع رباعي ومصفحات داهمت صباح اليوم قرى الجسعة ونص تل وسمحيان غربي وعبد السيد بحجة البحث عن أسلحة والرافضين لحمل السلاح والانضمام إلى صفوف الميليشيا واختطفت عددا من المدنيين أغلبهم من الشباب لسوقهم إلى معسكرات ما يسمى واجب الدفاع الذاتي”.

وبينت المصادر أن “عمليات الاقتحام ما زالت مستمرة في ظل فرض حظر للتجوال في بعض المناطق”.

وتمارس ميليشيا “قسد” سياسة القمع ضد الأهالي حيث تشهد مناطق انتشارها زيادة في عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب ولا سيما في مناطق تل تمر ورأس العين وتل براك وتل حميس والشدادي بريف الحسكة إضافة إلى ممارسات مشابهة بريف دير الزور الشمالي.

وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد ميليشيا “قسد” في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجا على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط وسرقته وبيعه بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.