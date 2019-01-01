برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي مساء اليوم

جهينة نيوز:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد تنطلق مساء اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين تحت شعار “من دمشق.. إلى العالم” بمشاركة 38 دولة وعدد من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى السادس من أيلول القادم ويبدأ باستقبال زواره اعتبارا من الغد بينما يخصص اليوم للافتتاح الرسمي فقط.

ويعد المعرض أكبر التظاهرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة ويتضمن فعاليات فنية ومعارض تخصصية وعددا من الأنشطة التسويقية والعروض الترويجية في مختلف القطاعات وأسواق بيع مباشر للمواطنين.