الصين تمنع سفينة حربية أميركية من دخول ميناء تشينغداو

جهينة نيوز:

ونقلت رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي قوله “كان من المفترض أن تصل سفينة تابعة للبحرية الأميركية يوم الأحد المقبل إلى ميناء تشينغداو ولكن الصين رفضت طلب دخولها” مشيرا إلى أن آخر زيارة قامت بها السفن الحربية الأميركية إلى ميناء صيني كانت سنة 2017.

وكانت الصين رفضت الشهر الجاري طلبين لسفينتين حربيتين أميركيتين لزيارة موانئ هونغ كونغ في تعبير عن الاحتجاج على التدخل الأميركي في شؤون الصين الداخلية.

وتشهد العلاقات الأميركية الصينية توترا منذ العام الماضي على خلفية الاستفزازات الأميركية المستمرة على الصعد العسكرية فيما يخص تايوان وبحر الصين الجنوبي والتجارية بعد رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية.