الخدمات الفنية بحلب تنتهي من تنفيذ 35 مشروعاً كلفتها 1،2 مليار ليرة

جهينة نيوز

بلغ عدد المشاريع التي تقوم بتنفيذها مديرية الخدمات الفنية بحلب لغاية تاريخه 56 مشروعاً بكلفة حوالي 3 مليار ليرة .

وفي حديثه لصحيفة الثورة كشف مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس عبد الله بكوري عن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها والتي بلغت 35 مشروعاً بكلفة 1،2 مليار وتضمنت مشاريع ترميم وصيانة أبنية مدرسية وطرق وإصلاح آليات هندسية ، مشيراً إلى أنه يوجد 21 مشروعاً قيد التنفيذ تصل كلفتها إلى 1،8 مليار ليرة .

وكشف مدير الخدمات الفنية عن بعض هذه المشاريع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 20 مدرسة في مدينة حلب وريفها فيما بقيت 9 مدارس قيد التأهيل، وكذلك بالنسبة لمشاريع الطرق، فقد تم الانتهاء من صيانة وتأهيل 5 مشاريع طرق في الوقت الذي توجد فيه 4 مشاريع قيد التنفيذ.

أما عن مشاريع الصرف الصحي فقد أشار بكوري إلى أنه يوجد 3 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين فيما بقي مشروع واحد قيد التنفيذ، إلى جانب وجود 4 مشاريع نفايات صلبة كلها قيد التنفيذ.