أبراج الأربعاء 28 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٨/ ٨: شخص ساحر وفاتن ويمتلك موهبة استخدام الكلمات الصحيحة في الاوقات المناسبة، يفكر جيدا فيما يقوله، دائم الكياسة وله شعبية تحبه الناس، يعيش حسب معايير أخلاقية عالية ويتوقع من الاخرين اتباعها، بحب العدالة واللعب النظيف لذلك تجذبه المهن القانونية، يفقد اندفاعه وعفويته وهي اسوأ صفاته، يميل للطف بشكل زائد، يحصل على ممتلكات وتكريمات لمن وضعه يسمح، رحلة للبعض وللبعض زواج، قد يحقق أمنيات، ينال بالصبر أهدافه، الاشهر المقبلة عمل ولقاءات، فرصة لتولي المسؤوليات، تأمين ترقية وسفر

الحمل: فرص من الحظ، امور كثيرة ترضى بحضورها، تتقبل المشاكل بهدوء، تطارد الاوهام وترى قوة مثل المغناطيس تتغلغل بين الاصدقاء والاحبة، التعاون معك يفتح لك ابواب وفرص مالية واخبار جيدة، للبعض صعوبة بالتعامل مع الاولاد وللبعض يشغلك احد الاولاد

الثور: طباعك متقلبة بسبب أعباء عائلية، سلوكك يدل على طيبتك، لا تخيب امل العائلة فيك، تصرخ بأعلى صوتك مما يزيد التباعد والجفى مع الاهل، بامكانك ان تركز على ادخال تعديل على بيتك او تقوم بتنظيم منزلك، انتبه من مشاكل على صعيد الاهل وانتبه من مواجهة مع العائلة، ابحث عن سبب توترك واستبدله،انتبه من الفشل

الجوزاء: بداية لانطلاقة ناجحة وتختلط بالاهل او مع من تحب، لا تدخل بلقاءات غير مضمونة، بالعموم نشيط بالسفرات القريبة والقصيرة والتعاون مع اخ او جيران، ممنوع الرجوع للوراء، حافظ على روح عالية من المرح والبهجة، حول الخيال إلى حقيقة حتى تتمكن من بناء يوم جميل فيه ابداع، يوم جيد للتعاون مع الاهل والاخوة والاخوات

السرطان: مشغول بامور تتعلق بالمال او الممتلكات وتراجع حساباتك بسبب ازدياد المصاريف والنفقات، تعزز تواجدك، وتقوي نشاطاتك حتى تحصل على مبلغ من المال، اتبع سياسة الاعتماد على. الذات حتى تحصد نتائج مذهلة وتفكر بمصدر المال، ابتعد عن شراء اشياء غير ضرورية، تطالب احد ما بدفعة قديمة

الاسد: القمر ببرجك والوقت يداهمك، تملك قدرة واضحة على انجاز مهم، يطلب منك عدم تسرع، لا تحسم امورك بشكل سلبي وتأكد أن كل شيء لصالحك، تزداد شعبيتك وتنشغل بامور جديدة، كل الاشياء ممكنة وتؤمن فيها، ترى الامور بوضوح وتقرر فيها

العذراء: يوم صعب ومتعب من جميع النواحي، لا فائدة اليوم تتصدر اي شيء، كل ما عليك ان تحتفظ ببرودة أعصابك، انتظر حتى يصل القمر لبرجك وتستلم زمام الامور، انتبه على اغراضك حول مفاتيح وموبايل، لا تسمح لاي شيء ان يدخل الى عقلك إلا الضحك حتى يجذب البهجة لك لا تتبرع بالخدمات حتى لا يسود وجهك.

الميزان: نهار جيد مع الاصدقاء تطورات اجتماعية، تتلقى العديد من الدعوات، لقاءات جديدة تنال محبة بالمقابل انت حنون، استغل هذه المحبة، يوم غير عادي لتكسب معرفة جديدة، بينك وبين الاصدقاء جسر عبور، تتمتع بقوة جاذبية وتواصل ومقابلات، تتوضح وجهة نظرك، انت ضمن المجموعة، نهار غير مناسب لتبقى وحدك

العقرب: انتبه على عملك، قد يفسر احد مشاعرك خطأ، لذلك ابتعد عن الفاشلين الذين يزرعون الشك من حولك، لا تسمح لأحد أن يضعف من معنوياتك، انت تدافع عن حقوقك، اشتغل على ان تكون هادئا ولا تلزم نفسك باشياء لا تقدر عليها، حول مزاجك وغير ترددك، مسؤولية مهمة مطلوبة منك، قوة تفكيرك وتركيزك على عملك

القوس: تطلق مبادرة جديدة وعمل جديد، يوم واعد حتى تعزز ثقتك بمحيطك المهني، لا تنسى ان تنمي افكارك بواسطة افكار الاخرين وتسمع للنصائح، نهار نشط للعلاقات والتفكير بسفر وبلورة الاوضاع، يوم جيد تشعر بروح العطاء والرقابة، اطلب مرة واحدة وصدق انك تلقيت ما طلبته، بامكانك ان تتنفس وتخرج من الابواب المغلقة

الجدي: بما انك الأكثر حبا للمال، وهدفك بالحياة هو المال، امور مالية تتعلق بالديون او مطالبة او اعادة النظر بمال مشترك، متناقضات تاخذك اليوم مثل فعل وردة الفعل وتفكير بذكريات قديمة، حدسك غريب يجعلك تغوص بالاعماق، انت في تحقيق مشروع قديم، اذا طلبت منك المساعدة لا تقصر، تقرب من المرونة قوي قلبك وقدم الشيء الجيد، نهارك جيد، خفف من النفقات

الدلو: تركيزك على الشراكة، ضروري الحذر والابتعاد عن الشك والغيرة وتضبط اعصابك في الاوضاع الحرجة، نهار يحمل لك بعض التأجيل واثارة المشاكل في الحياة الزوجية والعاطفية، كن منتبه، اقاويل تؤثر على علاقاتك بمن تحب، لا تجازف وتضع نفسك في مواقف محرجة وتكون انت الخاسر، يوم متعب فيه عرقلة وتاجيل

الحوت: نهارك مضغوط، تلتفت لاشغالك التي تتراكم عليك، لاسباب عديدة اهمها الضغط الذي تشعر به، العمل في محيطك ناتج عن تسرع وتهور، تعرف كيف تلتقط الحظ وتبتعد عن المغامرات لبعض الوقت حتى تنهي المهم من اعمالك، ابتعد عن حالة مربكة وحافظ على اشياء تنشد لها المحبة والصحة، نهار طويل وياخذك من مكان لمكان او من وجهة نظر إلى أخرى او من حال الى حال او عمل كثير، المساعدة ضرورية لك