القطاع الخاص جاهز تماما للمشاركة في معرض دمشق الدولي وبـ 310 شركات وطنية

جهينة نيوز

استكمل القطاع الخاص المشارك في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي تحضيرات تجهيز اجنحته بالديكورات المناسبة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار اعتبارا من الغد موعد انطلاق المعرض في موعده الرسمي.

وأكد أمين السر العام في اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو والمشرف على أعمال لجان القطاع الخاص المشاركة في المعرض ان مراحل العمل التي استمرت أكثر من شهرين لتحضير مشاركة القطاع الخاص والتي عملت عليها لجانه التخصصية لتظهر الوجه الحضاري للاقتصاد السوري انهت عملها لاستقبال زوار المعرض مع افتتاح فعالياته غدا.

وبين أن المشاركة الواسعة للشركات الوطنية تعكس القدرة العالية في تأمين السوق السورية بمجمل أنواع المنتجات ويعطي للعالم فرصة لمشاهدة الصناعة السورية التي واجهت حرباً قاسية لكنها خرجت منها بأفضل مما كانت عليه، فيما تؤمن المشاركة عبر لجان القطاع الخاص فرصة للشركات الوطنية لعرض منتجاتها بأفضل حلة لتوسيع رقعة انتشارها خاصة مع وجود مئات رجال الأعمال العرب والأجانب المدعوون من قبل لجان القطاع الخاص .

بدوره أكد سامر الدبس رئيس صناعة دمشق وريفها وعضو اللجنة المشرفة على القطاع الخاص المشارك في المعرض متابعة كل تطورات المشاركة في المعرض وانجاز التحضيرات في موعدها والتحضير لاستقبال زوار المعرض من رجال الأعمال.

رئيس لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص وسيم قطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق اوضح انه تم وضع كافة الترتيبات لاستقبال الوفود العربية والأجنبية التي يقارب عدد أعضائها 330 رجل أعمال وبالتنسيق مع وزارتي السياحة والنقل ووضع برامج الزيارة وتفاصيلها وبما يحقق الجدوى من هذه زيارة هذه الوفود و بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني

من حانبه كشف المدير التنفيذي للقطاع الخاص طلال قلعه جي عن وجود أكثر من 2500 عارض و 1500 عامل سوري قاموا بتنفيذ الأجنحة التي تقدم أكثر من 310 شركات وطنية تصنع المواد الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية على مساحة تقارب 32 ألف متر مربع في معرض دمشق الدولي بدورته 61 من خلال أجنحة القطاع الخاص منها 125 شركة غذائية و 20 شركة من القطاع الهندسي و 25 شركة كيميائية و 18 شركة وطنية للصناعات الإلكترونية ومستلزماتها و 15 شركة زراعية مصدرة ومنتجة في جناح خاص بها يمتد على 500 متر مربع واكثر من مئة شركة نسيجية وفي الجناح الخاص ببيع المستلزمات المدرسية.