آوروبا تعلن نيتها التخلي عن استعمال مركبات سويوز الروسية و خبير يكشف السبب

جهينة نيوز:

أعلن رائد الفضاء الروسي بافل فينوغرادوف، أن تخلي وكالة الفضاء الأوروبية عن استخدام مركبات "سويوز" الروسية لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية سببه الضغوط الأمريكية.

وقال فينوغرادوف في حديث لقناة "360" التلفزيونية، لم تكن واشنطن مرتاحة من علاقات التعاون الوثيقة بين روسيا وفرنسا وألمانيا لذلك "عملت كل ما بوسعها لتدمير هذه العلاقات".

وأضاف أيضا، لن تخسر روسيا شيئا نتيجة تخلي وكالة الفضاء الأوروبية عن استخدام مركبات "سويوز"، موضحا أن إنتاج هذه المركبات سيبقى بنفس المستوى، وفي شهر سبتمبر ستطلق مركبة "سويوز" وعلى متنها أول رائد فضائي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رينيه بيشيل ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، أعلن في 26 أغسطس عن عدم وجود خطط لاستخدام مركبات "سويوز" الفضائية لاحقا، وأن رائد الفضاء الإيطالي لوقا بارميتانو، الموجود حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية قد يكون آخر راكب أوروبي يستخدمها. لأن وكالة الفضاء الأوروبية سوف تستخدم المركبات الأمريكية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

و يذكر ان الولايات المتحدة لم ترسل حتى الآن اي انسان الى المحطة الفضائية الدولية ولاتزال تستعمل المركبة الروسية سويوز و لكن نجحت امريكا و لاول مرة هذا العام بارسال مركبة غير مأهولة تنقل امدادات لرواد الفضاء و تنوي بحلول العام القادم اجراء اول تجربة لارسال رواد فضاء الى المحطة الفضائية الدولية مع الاخذ بعين الاعتبار انها ترفع مركبتها بواسطة صواريخ مزودة بمحركات روسية الصنع.

لينتا. رو