محاولة يائسة للجماعات الارهابية للهجوم على مواقع الجيش في ريف ادلب

جهينة نيوز:

نفذت وحدات الجيش العربي السوري سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية على تحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له وخطوط إمدادهم بريف إدلب كما أحبطت هجوماً شنته التنظيمات الإرهابية على النقاط العسكرية المتمركزة في الريف الشرقي.

و تصدت وحدات الجيش لهجوم شنه إرهابيو “جبهة النصرة” على النقاط العسكرية المنتشرة على محور بلدة شم الهوى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت أغلب أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب ودمرت آلياتهم.

هذا وطالت ضربات الجيش مقرات وتجمعات للتنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات احسم وسفوهن وكفرعويد وكفرسجنة وركايا وبسقلا وكفروما والفطيرة وحرش بسنقول ومعرة النعمان وحيش ومعرتماتر وكفرنبل وابديتا وكفرشلايا على امتداد الريف الجنوبي ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وآليات ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية إلى إدلب وريفها.