وكالة تكشف عن طبيعة الهدف الذي سيضربه حزب الله في فلسطين المحتلة

جهينة نيوز:

قال سماحة السيد حسن نصر الله بعبارة صريحة (أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود “قف على الحائط على اجر ونصف وانطرنا” يوم أو اثنين أو 3 أو 4 وأقول للاسرائليين ما حصل ليلة أمس لن يقطع وأقول للاسرائيليين نتنياهو ينظم انتخابات بدمائكم ويستجلب لكم النار من كل مكان”.) و منذ انتهى الخطاب و الغرب كله يقف على (اجر ونص) و الاعلام في حال ارتباك لمحاولة التهدئة فتارة تتوقع صحيفة اسرائيلية ان حزب الله سيضرب هدفاً في الجليل و ذلك بسبب قلقها من ان تكون تل ابيب مقابل الضاحية و تارة تقول تقارير ان الطائرات فقط للاستطلاع و ما حدث نتيجة خطأ فني في محاولة يائسة للتهدئة و دفع حزب الله الى عدم الرد.

و جديد التقارير هو ما نشرته رويترز عن مصادر لا وجود لها زعمت بانها كشفت لها بان رد حزب الله سيكون بشكل لا يؤدي الى حرب علماً بأنه مهما كان رد حزب الله لن يؤدي الى حرب, لان الاسرائيلي يدرك تماماً عواقب الحرب, و المفارقة ان رويترز لم تنسب مصادرها الى حزب الله لان الجمهور و الناس اصبحت تدرك بأنه لا وجود لمصادر في حزب الله و جميع بيانات حزب الله تصدر اما عن لسان مسؤوليه او عن العلاقات العامة في الحزب.

و بحسب مزاعم الوكالة البريطانية أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل".

وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".