جنرال في جيش الاحتلال الاسرائيلي: "حزب الله" يمتلك قدرات لاحتلال الجليل

جهينة نيوز:

كشف جنرال إسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، النقاب عن قدرات جديدة لـ"حزب الله" اللبناني يمكنها أن تؤثر على مستقبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الجنرال احتياط في جيش الاحتلال الاسرائيلي جرشون هكاهان، في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن لدى القوات الخاصة لـ"حزب الله" قدرات عسكرية يمكنه من خلالها احتلال منطقة الجليل شمالي (إسرائيل).

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان الجنرال احتياط الإسرائيلي أنه يجب على بلاده أخذ تصريحات وتهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" على محمل الجد، كونه يمتلك قدرات عسكرية ضخمة، عن ذي قبل.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجنرال جرشون حذر من خطوة قدرات حزب الله، إذ يعتقد الضابط الإسرائيلي رفيع المستوى بأن الحزب اللبناني بات يمثل تهديدا مباشرا على بلاده، معتقدا بأن جيش "حزب الله" أضحى متقدم جدا، بفضل التعزيزات الإيرانية المستمرة.

وشدد الجنرال الإسرائيلي في حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية على أن "حزب الله" يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا على أهداف استراتيجية وعسكرية في (إسرائيل)، وبأنه أضحى يهدد سكان إسرائيل بأسرها.