بوتين: روسيا وتركيا ستتخذان تدابير للقضاء على الإرهابيين في إدلب و لن تقسم البلاد الى مناطق نفوذ

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تحديد تدابير إضافية بين روسيا وتركيا للقضاء على الإرهابيين في إدلب.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : "روسيا وتركيا تشعران بقلق بالغ إزاء الوضع في إدلب وهما مقتنعتان بأن منطقة خفض التصعيد لا ينبغي أن تكون ملجأ للإرهابيين."

و شدد بوتين على ضرورة تطبيع الوضع في ادلب بناء على القرارات الاممية في اشارة منه الى مبدأ القضاء على الارهاب واضاف بوتين ان القاعدة العسكرية الروسية في سورية تتعرض لهجمات ارهابية انطلاقاً من ادلب و عليه تم الاتفاق مع الرئيس التركي على ضرورة ازالة البؤور الارهابية من ادلب ,و اكد انه يجب الانطلاق من مبدأ سيادة سورية و وحدة اراضيها و استقلالها.

و أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وتركيا تؤيدان السلامة الإقليمية لسوريا، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ.