سوسان لوفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد: مصممون على إنهاء الوجود غير المشروع لأي قوات أجنبية

جهينة نيوز:

عرض الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد برئاسة الدكتور ابراهيم ابراهيم آخر التطورات في سورية التي كشفت بشكل واضح الشراكة الأميركية الإسرائيلية التركية في المؤامرة عليها.

وشدد سوسان على تصميم السوريين وقواتهم المسلحة الباسلة على إنهاء الوجود غير المشروع لأي قوات أجنبية بالعزيمة نفسها في ملاحقة فلول الإرهاب التكفيري حتى آخر شبر من التراب الوطني.

ونبه سوسان أولئك الذين يراهنون على الدعم الأميركي لتحقيق أوهام كاذبة داعيا إياهم إلى العودة لجادة الصواب والتلاحم مع أبناء وطنهم في الدفاع عن حاضره ومستقبله مشددا على أن وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية هي قدس الأقداس وفي سبيلها تهون كل التضحيات.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن الاعتزاز بالإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري والصمود الأسطوري للشعب السوري في مواجهة العدوان على سورية مؤكدين ثقتهم بتحقيق النصر النهائي على الإرهاب وإعادة إعمار سورية لتعود كما كانت على الدوام واحة للأمن والاستقرار.

كما عبر أعضاء الوفد عن الاستمرار في بذل الجهود لتوضيح حقيقة ما يحصل في سورية للرأي العام الأوروبي وكذلك عن الاستعداد لحشد الطاقات الاغترابية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

حضر اللقاء السفيرة نادرة السياف مدير إدارة أوروبا ورانية الرفاعي مدير إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين.