ارتفاع في درجات الحرارة

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا مع ظهور بعض السحب المتفرقة وحارا سديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يبقى الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وحارا في المناطق الشرقية والبادية كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية والقلمون.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء

الأربعاء

الخميس

دمشق

38/23

38/22

37/22

القنيطرة

33/19

32/18

31/18

درعا

37/22

36/21

35/22

السويداء

34/20

34/19

33/19

حمص

35/21

36/21

35/20

حماة

39/23

39/24

38/23

الحسكة

43/26

43/26

44/27

اللاذقية

32/25

31/24

30/23

طرطوس

32/24

31/23

30/22

حلب

39/23

40/23

41/24

إدلب

37/22

38/23

38/23

دير الزور

42/25

43/25

44/25

الرقة

40/24

41/24

42/25