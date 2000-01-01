نيمار خارج المنافسة على الكرة الذهبية

جهينة نيوز:

بات اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خارج منافسة جائزة الكرة الذهبية بعد تقرير لمجلة "فرانس فوتبول" وصفه بـ "الكارثة".

وتصدر نيمار غلاف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا، في عددها اليوم الثلاثاء، حيث وضعت صورة له وكتب عليها عبارة "يا له من ضياع".

ونوهت المجلة الفرنسية عبر موقعها الرسمي، أنها أعدت تقريرا عن نيمار ووصفته فيه بأنه "كارثة"، وأن مسيرته أصبحت متوقفة بعدما أعلن العصيان على باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة أخرى إلى صفوف برشلونة الإسباني أو على أقل تقدير الانضمام لصفوف غريمه التاريخي ريال مدريد.

وقالت المجلة الفرنسية: "لقد كان يتعهد ببسط سيطرته على عالم كرة القدم، ولكن نيمار لم يتمكن بعد من تحقيق تنبؤاته وخاصة بعدما انتقل لباريس سان جيرمان".

وعقدت "فرانس فوتبول" مقارنة بين نيمار وبين مواطنيه ممن سبقوه إلى معانقة المجد في عالم الساحرة المستديرة مثل بيليه وجارينشيا وزيكو وروماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وكاكا، حيث أكدت أن نيمار لا يزال "صغيرا" أمام هؤلاء النجوم الكبار، وفقا لوكالة الأنباء الأمانية.