بعد تفكيكها .. حزب الله يكشف معلومات جديدة عن المسيرات الاسرائيلية

جهينة نيوز:
كشف المقاومة الاسلامية في لبنان أن الطائرات المسيرة التي أطلقها كيان الاحتلال الاسرائيلي كانت تهدف الى عملية تفجير و لم تكن للاستطلاع.
و ذكرت المقاومة الإسلامية في بيان لها نشرته قناة المنار أنه و بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام.
و اضاف البيان أن المواد المتفجرة الموجودة بداخل الطائرة المسيرة الاولى هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات.
و كشفت المقاومة انه و بناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية.
و أكدت المقاومة الإسلامية أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت – الأحد الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.
و ختمت المقاومة الإسلامية بانها تضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء.
و كانت طائرة مسيرة اسرائيلية تعطلت و سقطت في الضاحية الجنوبية في حين استهدفت طائرة ثانية مركز اعلامي لحزب الله و توعد حزب الله بلسان امينه العام سماحة السيد حسن نصر الله بالرد على الاعتداء الاسرائيلي.