بعد تفكيكها .. حزب الله يكشف معلومات جديدة عن المسيرات الاسرائيلية

جهينة نيوز:

كشف المقاومة الاسلامية في لبنان أن الطائرات المسيرة التي أطلقها كيان الاحتلال الاسرائيلي كانت تهدف الى عملية تفجير و لم تكن للاستطلاع.

و ذكرت المقاومة الإسلامية في بيان لها نشرته قناة المنار أنه و ‏بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ‏الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام.

و اضاف البيان أن المواد ‏المتفجرة الموجودة بداخل الطائرة المسيرة الاولى هي من نوع ‏C4‎‏ وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات.

و كشفت المقاومة انه و ‏ بناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف ‏الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع ‏الطائرة المسيرة الثانية.

و أكدت المقاومة الإسلامية أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت – الأحد الماضي لهجوم من طائرتين ‏مسيرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.

و ختمت المقاومة الإسلامية بانها تضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء.

و كانت طائرة مسيرة اسرائيلية تعطلت و سقطت في الضاحية الجنوبية في حين استهدفت طائرة ثانية مركز اعلامي لحزب الله و توعد حزب الله بلسان امينه العام سماحة السيد حسن نصر الله بالرد على الاعتداء الاسرائيلي.