أبراج الثلاثاء 27 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٧/ ٨: شخص متواضع جدا لكن يمتلك اسلوبا رائعا وذوقا جيدا في اختيار الثياب والمفروشات، كما انه شخص ثابت ويصعب اغضابه، يمتلك حس الدعابة اما ان يكرهه الاخرون او يعشقوه، يعشق الطعام والشراب والطقوس المرافقة لهما، معرض للانغماس بهما في اي وقت، تعشق روائح الحياة وتناسبك الحياة الريفية، سنة تعطي دون حساب ، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة لما يدور حولك حتى تستخلص العبر من أخطائك وأخطاء الغير، سنة تبادل مصالح شخصية، عمل مشترك يعود عليك بالفائدة او عمل اضافي، فرصة لتقوية المواهب، الحذر في التوقيع على بعض الاوراق والعقود

الحمل: مشغول بأمور عائلية، حاول ان تحل اي خلاف وطي الصفحة القديمة وفتح اخرى جديدة، خصص وقت لإعادة ترتيب المنزل والجلوس بالبيت، تخلص من كل ما هو قديم ومكس وغير نافع، تحضر وقرب المسافة بينك وبين العائلة، بانتقال القمر لبرج الأسد تفكيرك ايجابي ويكون عندك لقاءات ومواضيع تتكيف مع قدراتك وطاقاتك

الثور: يبدأ نهارك الجديد بجو من التفاؤل، معظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصب في مسارك، تنشط بلقاءات والاتصالات وتصلك اخبار لصالحك وتحسم امرك، تنجز معاملات، نهار جيد لتحل، خلاف او ازمة على صعيد اخوة ولا تترك الغيرة تسيطر عليك، بانتقال القمر لبرج الأسد كن هادئ مساء في منافسة مع احد افراد عائلتك

الجوزاء: مسيطر على المواقف ونهارك فيه تغييرات، لا بد من انقلاب في حياتك على صعيد شكل او تهتم بفرصة مالية، زيادة بالدخل للبعض، قادر على دعم امورك بعمل اضافي، سر بالانفراج امور مالية بحاجة لانك تراقب مصروفك، وتاخذ تدابير احتياطية، وبانتقال القمر للاسد حركة واتصالات ومجالات غير معروفة

السرطان: القمر ببرجك وتكون مسيطرا على المواقف، نهارك فيه تغييرات وانقلابات بحياتك، تهتم بشكلك وتتعرض لامور ايجابية، تقرر مصيرك، تمارس هواياتك المفضلة، المساء حضر نفسك القمر ينتقل من برجك للمال، لديك حظوظ مالية، وتكون ديناميكي ونشيط وتباشر بتنفيذ مشروع بخطوات جريئة تخص الوضع المالي

الاسد: احتمال تشكو من شعور بالخمول والاحباط، تشعر أن القدر يقف بوجهك، فلا تتحقق الامنيات ولا عجلة الزمن تتحرك، حاول ألا تعرض نفسك للارهاق وتسلح بالصبر، احتمال اي علاقة اجتماعية اليوم فيها عائق، حافظ على استقرارك حتى يصل القمر لبرجك، بوصول القمر لبرجك فترة فيها احداث جديدة تنظم وقتك وتستعيد الطاقة المتوفرة وخاصة فرصة ايجابية على صعيد نفسي وجسدي، استغل الفترة وتحضر للقادم

العذراء: نشيط وتلتقي بالأصدقاء ويحمل لك دعم وحظ وافراح واجتماعات مما يجعلك تنسى الهموم، ربما تكون بداية مهمة وفرصة سعيدة فاعرف كيف تستغلها، نهارك فيه فترات عظيمة وابداعية، تنشط روحك المرحة وتترك أثرا اينما ذهبت، يوم يساعدك على اوقاتك الممتعة، بانتقال القمر لبرج الأسد كن حذر واستفد من الوقت قد تشعر بالحزن والاحباط وتشكو من تراجع صحي او معاناة عائلية، حاول ان تنام باكرا

الميزان: تركز على عملك الاجتماعي ومكانتك، توظف اعمالك اضبط طبعك المستفز وقلل من اصدار الاوامر حتى لا تندم على ما بنيته من جهود، تقوم باشياء تحبها، تحافظ على سمعتك ومكانتك لانك تحت الاضواء، بالنتقال القمر للأسد مساء تنشط اجتماعيا وتتسلم دعوات موجهة لك، تتطور معرفتك بأصدقاء جدد لتصبح ثقة متبادلة

العقرب: امورك. تتحسن نسبيا وتعالج اوضاعك بليونة تامة، تحقق تقد وانجازات وتسمع اخبار جيدة، تركز على مشروع سفر او تخطط لتوسيع مجالات العمل، عامل الوقت لمصلحتك، يحمل لك نهارك لقاءات ومقابلات وتستطيع ان تقف وتعمق المعرفة، تتلقى خبر يخص اعمالك واوضاعك على السواء، بانتقال القمر لبرج الاسد انتبه لوضعك الاجتماعي ومصالحك واثبت جدارتك ومكانتك، تظهر مسؤولية مفاجئة لك

القوس: مشغول بتعديل امورك المالية المشتركة، تحصل على موافقة، تفرح بانتصار على خصم او منازع، تسجل تطور لصالحك، الوضع يختلف اليوم، فواتير واستحقاقات وامر استشفائي، تحصل على مبلغ من المال لكن لا تبالغ بالمصروف، بانتقال القمر للأسد تشعر بانفراج وزوال الضغط الذي عانيت منه، حاول ان تكثف اتصالاتك لتبرهن عن قدرة تحليلية

الجدي: تركز على الشراكة، تنجح بفرض وجهة نظرك اذا تعاملت بديبلوماسية، احتمال تتعرض لمشكلة او عرقلة، لا تتسرع، اليوم شائك وحساس يظهر فيه أقل خطأ، لا تراهن على شيء، اقترب الاجواء الرومنسية تساعدك، بانتقال القمر للاسد، تتحسن الظروف نسبيا ويطلب منك ان تسمع اراء واخبار وتناقش امر مالي، لا تترك ذيول سلبية، مصالحة مساء

الدلو: حيرة من تراكم الاعمال وتكون مشغولا ومرهقا والوقت ضيق استنشق هواء نقيا وخذ نفس طويل، نهارك فيه اختيار لمؤهلاتك ما عليك الا ان تقوم بعملك وتنهي المهم وتتفادى الاغلاط، غلطة الشاطر بألف اطلب مهلة، مساء بانتقال القمر لبيت الحظ يقتضي المشاورة مع الشركاء الذين يظهروا فجأة

الحوت: محظوظ ونهارك جيد ومنتج وفعال، يحمل لك المزيد من الطموحات، تندفع وتتقدم باتجاه القمة، انت جبار بعزيمتك ومنافستك، كن جاهزا للعمل وتراكم الاعمال، تحتاج لاحد يقف لجانبك وتستعيد نشاطك لكن لا ترهق نفسك بعمل اضافي، استعن بالاصدقلء والزملاء مساء