ترامب عن التغير المناخي: لن أعرض الثروة الأمريكية للخطر بسبب "أحلام"

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على سؤال حول تغير المناخ، يوم الاثنين، إن ثروة الولايات المتحدة تقوم على الطاقة وأنه لن يعرضها للخطر من أجل الأحلام وطواحين الهواء.

وتابع "أشعر أن الولايات المتحدة لديها ثروة هائلة. الثروة تحت أقدامها. لقد جعلت هذه الثروة تنبض بالحياة... نحن الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، وقريبا ستكون أبعد من ذلك".

وأضاف "لن أخسر هذه الثروة ولن أخسرها بسبب الأحلام وطواحين الهواء التي لا تعمل بصراحة جيدا".

وذكر أنه كان صديقا للبيئة ودافع عن أنظف الهواء و الماء على الأرض.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.