وزير خارجية البحرين يعتبر العدوان الاسرائيلي على سوريا و لبنان و العراق "دفاع عن النفس"

جهينة نيوز:

اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في إشارة إلى اعتداءات كيان العدو الاسرائيلي على سوريا ولبنان والعراق "دفاع عن النفس"، متهما إيران بإعلان حرب.

وقال آل خليفة، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

وأضاف وزير الخارجية البحريني، ملمحا إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: "فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء" دون ان يشير الى ان هذا القانون يتيح لسوريا و لبنان و اليمن و العراق الدفاع عن اراضيهم و ليس العكس.