الاردن .. تجمع إسناد: انتصارات الجيش السوري رسمت نهاية التنظيمات الإرهابية

جهينة نيوز:

أكدت اللجنة التنفيذية لتجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة “إسناد” أن انتصارات الجيش العربي السوري واستعادته السيطرة على مدينة خان شيخون رسمت نهاية التنظيمات الإرهابية ومشغليهم.

وأكدت إسناد في بيان اليوم أنه مع حسم معركة خان شيخون تكون قد رسمت نهاية العصابات الإرهابية ومشغليهم سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول العربية والنظام التركي.

وأوضحت إسناد أن الكيان الصهيوني مأزوم مع اقتراب انتخابات الكنيست داعياً إلى دعم المقاومة بأشكالها كافة في المنطقة وكل مقاومة في العالم بمواجهة الإمبريالية والاستعمار الجديد والصهيونية والإرهاب والرجعية والعنصرية.