الرئيس عون: لبنان سيبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل التنقيب عن النفط

جهينة نيوز:

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “من لم يعد الى منطقة الجبل للعودة”، مطمئنا الى “استتباب الامن الذي لا عودة فيه الى الوراء”، مؤكدا “اننا مقبلون على عهد يخرج لبنان من كبوات الماضي الأمنية والاقتصادية”.

و نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن الرئيس عون قوله اليوم الاثنين ان “لبنان سيبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل التنقيب عن النفط وسيواصل طريقه على خط إعادة الثقة”، وتابع “كما سيتمكن من زيادة انتاج الطاقة بموجب الخطتين السريعة والدائمة”.

ولفت الرئيس عون الى انه “في ما يتطلب النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة المزيد من الوقت، الا اننا نأمل في الوقت عينه في ان نسلم وطنا بحال افضل مما استلمناه”.