الرياضة تحسن إدراك وذاكرة كبار السن

جهينة نيوز:

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن التمارين الرياضية تساعد في تحسين الوظائف المعرفية والإدراكية والذاكرة لدى كبار السن.

الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “ايوا” ونشرت على موقعها الإلكتروني استهدفت مجموعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً وتوصلت نتائجها إلى أنه بعد ممارسة نشاط بدني لمدة عشرين دقيقة أظهر المسنون نشاطاً دماغياً أعلى في مناطق الذاكرة والإدراك.

وتضيف الدراسة دليلاً جديداً على فوائد الرياضة التي تطول كل أعضاء الجسم وفق الدكتور إلياس الحموي “طبيب عام” فهي تساعد على تقوية الجهاز الليمفاوي وتنشيط الدورة الدموية من خلال زيادة سرعة ضربات القلب وقوة انقباضه كما تحمي الرئة من الشيخوخة المبكرة.

وتسرع التمارين الرياضية حرق الدهون الضارة ‏مثل الدهون الثلاثية ومنخفضة الكثافة والكوليسترول فيما تزيد من الدهون ‏عالية الكثافة التي تسمى بصديقة القلب.‏

ولفت الطبيب إلى أن ممارسة الرياضة تسهم بزيادة البكتيريا المفيدة التي تحتاجها ‏الأمعاء ما يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص المعادن والفيتامينات المفيدة وضبط مستوى الأملاح والسكر في الجسم ‏وتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل والحفاظ على قوة ‏العظام.