جيش الاحتلال يرسل تعزيزات إلى الشمال تحسبا لرد سوري إيراني لبناني

جهينة نيوز

أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية، تأهبا لأي رد من إيران وسوريا ولبنان، إثر الاعتداء بلدة عقربا.

وأضاف الموقع أن جيش العدو الإسرائيلي قرر تعزيز الحدود الشمالية في ضوء التهديدات للرد على الهجوم في سوريا، بعد التصعيد الأخير في المنطقة.

و كان سماحة السيد حسن نصر الله قد كشف ان العدوان الاسرائيلي على عقربا استشهد على اثره لبنانيان ينتميان الى حزب الله و توعد بالرد القريب و هو ما دفع الاحتلال لاخلاء نقاط الحراسة شمال فلسطين المحتلة.