جونسون: ثمة فرصة لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لدى إيران فرصة لتعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي ومواصلة الحوار عن أنشطتها النووية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس في فرنسا "لا يتعين السماح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "ثمة فرصة الآن بشكل واضح لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي... واستئناف الحوار بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، الاثنين، أن ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قد يلتقيان في غضون أسابيع.

وعقب الرئيس الأمريكي، أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني، ولكن في الوقت المناسب.

وبالمقابل قال الرئيس الفرنسي، إن روحاني أبلغه بأنه منفتح على لقاء الرئيس الأمريكي.