رجل اعمال اماراتي يدعو دول عربية لمساندة كيان العدو بالعدوان على سوريا و العراق و لبنان

جهينة نيوز

في تصريح تجاوز التطبيع و وصل الى التطبيل أبدى رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، استياءه من عدم توجيه الدول العربية ضربات للمواقع التابعة لإيران بحسب مزاعمه، في الوقت الذي تتولى فيه (إسرائيل) ضربها.

ونشر الحبتور تغريدة على حسابه في "تويتر" منتقدا عدم قيام الدول العربية بضرب المواقع التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان، ومنوها بأن خطر "المليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن إسرائيل".

من جهته، أشاد الإعلامي الإسرائيلي والمحلل السياسي، شمعون آران، بتغريدة الحبتور.

وكالات