بعد توعد السيد نصر الله بالرد ... غياب كامل لدوريات العدو قرب الحدود

جهينة نيوز:

افاد موقع المنار عن غياب حركة دوريات العدو الراجلة والمؤللة عن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وغياب جنود من الدشم الخارجية وتمركزهم داخل مواقعهم على طول الخط الازرق بعد تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنَّ المقاومة سترد على العدوان الذي استهدفها في سوريا . وفي مقابل ذلك يقوم اللبنانيون بنشاطهم المعتاد ويقوم الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” بدورياتهما المشتركة كالعادة.

و في ذات السياق ذكرت القناة 13 العبرية ان " الجيش الإسرائيلي نشر حواجز على الطرق القريبة من الحدود اللبنانية والمعرضة لإطلاق النار لمنع المركبات العسكرية من السير عليها، لأن الجيش لا يريد منح حزب الله فرصة إصابة أهداف بشكل سهل".