بيسكوف: مسؤولية الوضع المتوتر في إدلب تقع على عاتق تركيا

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف مجدداً أن مسؤولية الوضع المتوتر في إدلب تقع على عاتق الجانب التركي وفقاً لاتفاقيات سوتشي لافتاً إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المقررة يوم غد ستتركز على الشؤون السورية وخاصة إدلب.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم “إنه سيتم في المحادثات بين بوتين وأردوغان التي ستعقد على هامش معرض (ماكس) الدولي للفضاء في جوكوفسكي في ضواحي موسكو التركيز بشكل خاص على الشؤون السورية بسبب توتر الوضع في إدلب والذي تقع مسؤوليته على عاتق الجانب التركي وفقاً لاتفاقيات سوتشي”.

وأكد بيسكوف أن بوتين قلق من ازدياد كثافة الاعتداءات الإرهابية المنطلقة من إدلب والتي لا يمكن إنهاؤها دون القضاء على الإرهابيين.

وكان بوتين جدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريغانسون الفرنسية الاثنين الماضي التأكيد على أن بلاده ستواصل دعم الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.