600 مليون ليرة لصيانة وتعبيد الطرقات في الأحياء المحررة والمتضررة بحلب

جهينة نيوز:

يعمل مجلس مدينة حلب على استكمال أعمال صيانة وتعبيد الطرقات في الأحياء المحررة والمتضررة جراء الإرهاب وينفذ حاليا مشروعا لتعبيد الشارع الرئيسي الذي يربط حي شارع النيل بحي السبيل في القسم الشمالي الغربي للمدينة والذي يخدم أحياء بني زيد والخالدية والأشرفية وشارع النيل والسبيل.

وقال المهندس أيمن حج حميدي المدير التنفيذي لمشاريع مجلس مدينة حلب في تصريح لـ سانا إن مشاريع تعبيد الطرقات والشوارع وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية للمدينة المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية متواصلة في مختلف القطاعات ومنها قطاع حي السريان والسليمانية وقاضي عسكر والحمدانية والأنصاري وتم رصد مبلغ 600 مليون ليرة لتنفيذ هذه المشاريع عبر 11 منطقة خدمية لهذا العام وفق الشروط الفنية التي وضعها مجلس المدينة.

بدوره أوضح المهندس أحمد أحمد مدير خدمات حي السريان أن الهدف الرئيسي من الأعمال الجارية تحسين الطرقات والشوارع ضمن الأحياء المحررة وربطها بأحياء المدينة ومن ضمنها مد قميص زفتي يمتد من دوار شيحان غرب المدينة وحتى كراج عفرين قرب حي الأشرفية ويعد من المحاور المهمة لحركة السير في منطقة السريان لربط المناطق الغربية بالشمالية ومنها أحياء الشهباء القديمة والجديدة والفرقان مع أحياء السريان القديمة والجديدة وتبلغ قيمة المشروع 25 مليون ليرة على مساحة 8600 متر مربع وبنسبة تنفيذ 60 بالمئة ومن المتوقع إنجاز أعمال التعبيد خلال أسبوع.

وفي استطلاع لآراء عدد من أبناء المنطقة والأحياء التي يخدمها مشروع التعبيد أعرب الأهالي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية ومنها مجلس مدينة حلب لإعادة الحياة للأحياء المحررة وتحسين بنيتها التحتية بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية والدخول والخروج لهذه الأحياء بيسر وسهولة إضافة إلى تخديمها وربطها مع باقي أحياء المدينة .