827 مخترعاً في معرض الباسل للإبداع والاختراع ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

يشارك 827 مخترعاً بمعرض الباسل للإبداع والاختراع المقرر انطلاقه في الـ 31 من آب الجاري ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.

المعرض الذي تنظمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين وهيئة التميز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي يمتد على مساحة 1820 مترا مربعا من مدينة المعارض.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان في تصريح لـ سانا أنه تم الانتهاء من تجهيز جناح المعرض ويتم حاليا نقل اختراعات العارضين الوافدين إلى دمشق من المحافظات عبر سيارات مخصصة لذلك لافتاً إلى أن القائمين على المعرض موجودون فيه طوال أيام العرض لتلبية احتياجات المشاركين وتأمين مستلزماتهم.

من جهته أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية شفيق العزب أن الجهات المشاركة هي “الطلائع والتربية وشبيبة الثورة والجامعات العامة والخاصة” بدمشق وتشرين وحلب والبعث وطرطوس بالإضافة إلى مشاركين من هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة البحوث الزراعية وجمعية المخترعين السوريين و6 مشاركات من دولة العراق موضحا أن الاختراعات تنوعت بين الطبية والهندسية والزراعية والبيئية والأطراف الصناعية وتكنولوجيا إعادة الإعمار.

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي تحت عنوان “من دمشق إلى العالم” في الـ 28 من آب الجاري ولغاية الـ 6 من أيلول القادم.