هجوم واسع من أنصار الله بـ"الطائرات المسيرة" على العاصمة السعودية الرياض

جهينة نيوز:

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" شن ما وصفته بـ"الهجوم الواسع" على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين، "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض"، مؤكدا "كانت الإصابة مباشرة"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وأضاف: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وقبلها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، إطلاق 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى على مطار جازان الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إلى أن تلك الصواريخ أسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات السعودية. وقال سريع في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله:"القوة_الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 10 صواريخ بالستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان".