وزير التعليم العالي: صدور نتائج المفاضله الجامعية قبل نهاية الشهر الحالي

جهينة نيوز:

بيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن جلسة مجلس التعليم العالي الماضية تركزت بشكل كامل حول مناقشة واقع المفاضلة الجامعية، مع دراسة جميع التفاصيل المحيطة بالمفاضلات التي يتم العمل على إصدارها في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار إبراهيم لـ”الوطن” إلى أنه سيتم تخصيص مقعد لكل طالب ناجح في الشهادة الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي، ليصار إلى استيعاب جميع الناجحين، علماً أن جديد المفاضلات هذا العام هو إدخال السنة التحضيرية للكليات الطبية من طب بشري وطب أسنان وصيدلة، كرغبة في المفاضلة العامة، مع الأحقية للطالب بتسجيل رغبتين عام ومواز في المفاضلة الأولى.وأكد وزير التعليم العالي أن المفاضلات تصدر بشكل تدريجي، بحيث تصدر المفاضلة العامة “الأولى” يتبعها صدور مفاضلة الموازي، ثم مفاضلة منح الجامعات الخاصة التي تتضمن مقاعد خاصة للوزارة في 22 جامعة خاصة، ليصار إلى إصدار بقية المفاضلات، مع تخصيص وقت كاف للتسجيل في مختلف المراكز المحددة في جامعات القطر.هذا وتستعد الوزارة لاستقبال (81) ألف طالب من الفرع العلمي و(35) ألف طالب من الفرع الأدبي، علماً أن التسجيل في الأدبي (للعام والموازي) سيتم بشكل مباشر، على حين ستتم المفاضلة في الفرع العلمي.