بمشاركة 162 شركة وطنية.. الزراعة تنهي تحضيراتها اللوجستية لمعرضها الدولي "سياتكس 10"

جهينة نيوز:

أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب انتهاء التحضيرات اللوجستية الخاصة بالمعرض الزراعي السوري الدولي العاشر «سياتكس 10» الذي سيقام بالتزامن مع الدور الـ 61 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار «من دمشق إلى العالم».

وأشار حسب صحيفة الثورة إلى أن عدد الشركات الوطنية المشاركة في معرض سياتكس 162 شركة إلى جانب معظم المديريات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بمساحة بلغت 3114 م2 «داخلي وخارجي» و100 م2 مساحة الجناح الوطني، مبيناً أن عمل الشركات المشاركة موزعة بين البذور والمشاتل مروراً بشركات الأسمدة والمبيدات والجرارات والحصادات والعزاقات وانتهاء بالشركات التسويقية والمصدرين وشركات منح شهادات الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية بالإضافة إلى الشركات التي ستغطي الشق الحيواني لافتاً إلى أن توزيع العارضين على الأجنحة تم بناء على عمل الشركة وتنوع الأجنحة وجمالية العرض والتموضع المناسب.

وأوضح دياب أن الهدف الأساسي من المشاركة هو الترويج للمنتجات الزراعية وإبراز صفاتها التسويقية وأنواعها الإنتاجية والربط بين العاملين في سلسلة إنتاجها وتسويقها في تاريخ ووقت واحد.