4909 علامات تجارية جديدة تدخل في حسابات "حماية الملكية"

جهينة نيوز:

أكد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب أن عدد الشهادات الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لعام 2019 بلغ 4909 طلبات منها 544 في الشهر الأول و671 في الشهر الثاني والثالث 615 والرابع 747 والخامس 802 والسادس 630 بينما وصلت في الشهر السابع الى 900.

وأضاف لصحيفة تشرين ان طلبات التسجيل الدولي المقدمة إلى المديرية لهذا العام (تسجيل- تجديد- وقوعة) حتى الشهر السابع بلغت 4301، بينما وصلت طلبات التسجيل المقدمة إلى المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى 65276.

وعن طلبات التجديد المقدمة الى المديرية هذا العام أكد العزب تجاوزها 3808 منها 322 في الشهر الأول و 544 في الشهر الثاني وفي الثالث 500 والرابع 524 والخامس 658 والسادس 525 والسابع 735، بينما بلغت الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة المختصة للبت بالاعتراضات على قرارات مديرية الحماية 665 طلب اعتراض، في حين بلغت الاعتراضات المقدمة إلى المديرية على العلامات المنشورة 257 طلب اعتراض منها 40 اعتراضاً في الشهر الأول و26 في الثاني و49 في الثالث و27 في الرابع و34 في الخامس و34 في السادس و47 طلباً في السابع.

وأشار العزب إلى أن أرقام مبيعات مطبوعات المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع حوالي خمسة ملايين ليرة, مشيراً إلى أن مجموع نتائج طلبات تسجيل العلامات التجارية المعالجة خلال شهري (6-7) 1040 طلباً، منها 517 طلب موافقة و 358 طلباً مطلوباً فيها التمييز و163 طلباً مرفوضاً وطلبان محفوظان.