نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي يبدأ زيارة إلى سوريا على رأس وفد

جهينة نيوز:

أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني" اليميني، تياري مارياني أنه سيبدأ يوم غد الثلاثاء زيارة جديدة إلى سوريا على رأس وفد من الحزب.

وأكد مارياني الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على حسابه في "تويتر" ونقلته ا ف ب أن النائبين الأوروبيين من حزب التجمع الوطني، فيرجيني جورون ونيكولا باي، بالإضافة إلى الناشط أندربا كوتاراك، سيرافقونه إلى سوريا.

وقال مارياني إنه من المقرر أن يلتقي الوفد "مسؤولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين ودينيين في هذا البلد الذي يكافح بشجاعة منذ 8 أعوام وبنجاح الإرهابيين" ولم يحدد ما إذا كان الوفد سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد كما فعل سابقا.

وقال مارياني في تموز الماضي قبل توجهه حينها للمرة السادسة إلى سوريا: "استقبلني الأسد في كل مرة زرت فيها سوريا، حتى حين لم أكن نائبا. التقيته خمس مرات".